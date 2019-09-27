Einstein’ı çağırsanız bu testi çözemez!

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okullarda 1900'lü yılların başından bu yana Stanford-Binet Zeka Ölçeği'yle zeka testi yapıyordu. Bakanlık, bu testlerle 800 bin üstün zekalı öğrenciyi tespit etti. Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullardaki 18 milyon öğrencinin zeka haritasını çıkarmak için de, 2019-2020 eğitim yılı başında çalışma başlattı. Ancak bu yıl toplumsal özellikler de dikkate alınarak hazırlanan, ilk ve tek yerli milli testimiz okullarda uygulanacaktı. Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle Prof.Dr. Uğur Sak'ın geliştirdiği ilk yerli ve milli zeka testimiz Anadolu Sak Zeka Ölçeği (ASAK) uygulama için yurt genelinde Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)'lere gönderildi.

DÜNYANIN EN GÜVENİLİR TESTİ

İlk yerli ve milli zeka testimiz ASAK, dünyada zeka testleri arasında geliştirilirken yararlanılan örneklem sayısı açısından, en büyük ve güvenilir testler arasında kabul ediliyor. Testte bir sorun yok. Ancak uygulayıcıların sadece 2 hafta süren bir hizmet içi eğitimle, ‘Zeka Testi Uygulayıcısı' olması ciddi sıkıntıya yol açtı. Yurt genelinde lokal olarak yaşanılan sıkıntılar, İstanbul'da bazı ilçelerde de görüldü. 6-10 yaş grubu ilkokul 1,2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine uygulanan testlerle ilgili en ciddi sıkıntı Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi'nde yaşandı. Test sonunda, üstün veya üstün parlak zekalı bulunan 6-10 yaş grubu 104 ilkokul öğrencisi BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi)'de eğitime alındı.

BAKANLIK, “TESTLERİ YENİLEYİN”

Öğrenciler, BİLSEM'de 2 hafta boyunca eğitime devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün öğrencilere uygulanan testlerin karıştırıldığını tespit etti. Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi'nde yapılan tüm testler, tartışmalı hale geldi. MEB Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilçede test sonrası, üstün ya da üstün parlak zekalı diye BİLSEM'de eğitime alınan ya da tam tersi zeki bulunmadığı için evine gönderilen tüm çocuklara, testin tekrarlanması için talimat verdi. Müdürlük de, ailelere durumu bildiren bir resmi yazı yazarak çocuklarını yeniden teste getirmelerini istedi. Yüzlerce çocuk, şimdi her biri 2 saat süren testlere yeniden girecek. Bu kez öğrenciler, yaş grubuna ve sınıflarına uygun testlere alınacak. İlk test sonuçlarına göre çok zeki bulundukları için BİLSEM'de eğitime alınan öğrenciler, ikinci testte üstün zekalı çıkmazsa eğitim dışı bırakılıp, evlerine gönderilecek. Aynı şekilde üstün zekalı oldukları halde, düşük ya da normal zekalı çıkan öğrenciler de, yeniden BİLSEM sistemine kaydedilecek.

“SORUŞTURMA AÇTIK”

Öğrencilerin bazıları, teste ikinci kez girmeyi reddediyor. Aileler, yaşatılan sürece tepki gösteriyor. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; yaşanan skandalı doğrulayarak, testi uygulayıcıların karıştırdığını, çok ciddi bir hata yapıldığını ve bu kişiler hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Karışıklığa yol açan eğitimcilerin soruşturma sonunda ceza almasına kesin gözüyle bakılıyor.