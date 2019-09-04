Ek tercihler için başvurular başladı! ÖSYM YKS ek yerleştirme işlemleri ne zaman bitecek?

Öğrencileri yakından ilgilendiren ek tercih kılavuzu yayınlanmasıyla öğrencilerin tercih edebileceği bölümler belirlendi. YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans ek yerleştirmeler. Peki, Ek tercih son tarih ne zaman? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı ve ek tercih başvuru tarihleri belli oldu. Açıklamaya göre: Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

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