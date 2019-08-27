Ek tercihler için heyecan dorukta! Ek yerleştirme tarihleri belli mi?

Binlerce öğrenci herhangi bir programa yerleşemedi, yerleşenlerin ise bir kısmı kazandığı bölüme kayıt yaptırmayı düşünmüyor. ÖSYM, ek yerleştirme işlemleri için herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak üniversite kayıtlarının sona ermesi ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SENE EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLADI?

Geçtiğimiz sene ek tercihler 14-20 Eylül arasında alınmıştı. Bu sene de ek yerleştirme işlemlerinin eylül ortalarında yapılması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.