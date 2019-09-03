Ek yerleştirme için bekleyiş sürüyor: YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

Ek yerleştirmelerle üniversite hayatlarına başlamak isteyen öğrenciler gün sayıyor. Ek yerleştirmelerde üniversite kontenjanları ve başvuru tarihleri önem taşıyor. Ek tercihler için henüz resmi bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz senenin ek yerleştirme tarihleri bu konuda fikir veriyor.

GEÇEN SENE EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLADI?

Geçtiğimiz sene ek tercihler 14-20 Eylül arasında alınmıştı. Bu sene de ek yerleştirme işlemlerinin eylül ortalarında yapılması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.