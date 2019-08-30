Ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversiteler yeni öğretim hayatına kısa bir süre sonra başlayacak. Doğru tercih yapamayan ve açıkta kalan öğrenciler emeklerinin karşılığını almak istiyor bu nedenle de dört gözle ek yerleştirme tarihlerini bekliyor. Geçtiğimiz sene ek tercihler 14-20 Eylül arasında alınmıştı. Bu sene de ek yerleştirme işlemlerinin Eylül ayı ortalarında yapılması bekleniyor. ÖSYM, henüz ek yerleştirme kılavuzunu yayınlamadı.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILIYOR?

ÖSYM resmi internet adresinden duyuru ile ek yerleştirme tarihlerini açıklayacak. Her yıl düzenli sınav takvimi yayınlayan ÖSYM tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgileri sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra duyuruyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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