Ek yerleştirme sonuçları için büyük gün! ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını bugün açıklayacak mı?

Binlerce öğrenci günlerdir üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sonuçları, https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından yayınlıyor, öğrenciler ilgili sınavın, tercihin sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebiliyor. İşte 2019 ek tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler…

TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Ek yerleştirmeler için kayıtlar 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. ÖSYM ek tercih sonuçlarını açıklar açıklamaz aşağıda yer alan ekrandan öğrenebileceksiniz.

ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI

Adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden sonuç ekranında TC kimlik numarasını ve şifresini girerek ek tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

EK YERLEŞTİRME PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.