Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM’den açıklama bekleniyor…

YKS ek yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar şanslarını bir kere de ek tercihlerle denedi. Ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar beklenmeye başlandı ve sonuçların açıklanacağı tarihler de tahmini olarak geldi. İşte ek yerleştirme hakkında merak edilen ayrıntılar…

YKS EK YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.