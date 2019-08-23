Ek yerleştirme tercihleri ne zaman? Üniversite ek tercih ücreti ne kadar?

Üniversite eğitimi için hiçbir yere yerleşemeyen binlerce öğrenci ek yerleştirmeleri bekliyor. Ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjanları belli oldu mu?

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında erişime açıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.