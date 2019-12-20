EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2019 EKPSS tercih ne zaman yapılacak?

2019 EKPSS ile memur ataması başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM EKPSS için tercih kılavuzu yayınlandı. Ancak adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.