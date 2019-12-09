EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli KPSS tercih tarihleri belli oldu mu?

2019 EKPSS ile memur ataması başvuruları için geri sayım başladı. Engelli KPSS’si için 9 Aralık Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kılavuz yayınlanması bekleniyor. Kılavuz yayınmasının ardından ise tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında başlayacak.

EKPSS NEDİR?

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

MÜJDEYİ BAKAN VERMİŞTİ

Engelli atamalarının tarihiyle ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz.” ifadesinde bulunmuştu.