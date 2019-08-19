Erasmus nedir? Erasmus şartları nelerdir?

Erasmus ile onlarca ülkenin ve binlerce okulun dahil olduğu bir programdır. Amacı ise eğitim kalitesini arttırmaktır. Öğrenciler hem farklı bir ülkede farklı bir üniversitede eğitimsel anlamda gelişir hem de yabancı dilini daha da geliştirme imkanı bulur. Öğrencilere geniş bir yelpazede ders ve çalışma programları sunmaktadır. Ayrıca alınan eğitimden sonra yurtdışı stajı yapabilmek de mümkün olur. Erasmus başvuruları eğitim gördüğünüz üniversitenin Erasmus (Avrupa Birliği) Koordinatörlüklerinden başvurulur. Peki kimler erasmus başvurusunda bulunabilir? İşte Erasmus şartları…

ERASMUS ŞARTLARI NELERDİR?

* Üniversitede (ön lisans, lisans ya lisanüstü) ilk yılı doldurmuş olmak gerekir

* Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunmalıdır.

* Akademik not ortalamalarının lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2, master ve doktora öğrencileri içinse 4 üzerinden en az 2,5 olması istenir

*TOEFL/IELTS gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarından en az 70 puan alınmalıdır.

ERASMUSLA GİDİLEBİLECEK ÜLKELER

Erasmus programına dahi olan başlıca ülkeler şunlardır;

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

İrlanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İzlanda

Kıbrıs

Lihtenştayn

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Makedonya

Polonya

Romanya

Slovakya

Slovenya

Norveç

Macaristan

Türkiye

Yunanistan