Erasmus nedir? Erasmus şartları nelerdir?

Erasmus ile onlarca ülkenin ve binlerce okulun dahil olduğu bir programdır. Amacı ise eğitim kalitesini arttırmaktır. Öğrenciler hem farklı bir ülkede farklı bir üniversitede eğitimsel anlamda gelişir hem de yabancı dilini daha da geliştirme imkanı bulur. Öğrencilere geniş bir yelpazede ders ve çalışma programları sunmaktadır. Ayrıca alınan eğitimden sonra yurtdışı stajı yapabilmek de mümkün olur. Erasmus başvuruları eğitim gördüğünüz üniversitenin Erasmus (Avrupa Birliği) Koordinatörlüklerinden başvurulur. Peki kimler erasmus başvurusunda bulunabilir? İşte Erasmus şartları…
ERASMUS ŞARTLARI NELERDİR?
* Üniversitede (ön lisans, lisans ya lisanüstü) ilk yılı doldurmuş olmak gerekir
* Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunmalıdır.
* Akademik not ortalamalarının lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2, master ve doktora öğrencileri içinse 4 üzerinden en az 2,5 olması istenir
*TOEFL/IELTS gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarından en az 70 puan alınmalıdır.
ERASMUSLA GİDİLEBİLECEK ÜLKELER
Erasmus programına dahi olan başlıca ülkeler şunlardır;
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İzlanda
Kıbrıs
Lihtenştayn
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Makedonya
Polonya
Romanya
Slovakya
Slovenya
Norveç
Macaristan
Türkiye
Yunanistan