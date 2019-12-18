Erdoğan “Eyy AB” dedikçe Türkiye’nin sıralaması geriliyor

Dünyaca ünlü eğitim kuruluşu EducationFirst, 2019 yılının dünya kapsamında İngilizce yeterlilik verilerini açıkladı. Türkiye 100 ülke arasında, 79. sırada yer aldı. Raporda, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum için de ayrı bir paragraf da yer alıyor. Yetişkinlerin İngilizce becerilerinin son 5 yılda düşüşe geçtiği vurgulanırken, bu düşünün nedeni olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) hedefinin azalmış olması gösteriliyor.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun hazırladığı habere göre, ünlü eğitim kuruluşu EducationFirst’ün 2019 Dünya İngilizce Yeterlilik Endeks’nde Türkiye’nin İngilizce karnesiyle sınıfta kaldığı ortaya çıktı. 46.81 puan alan Türkiye, 100 ülke arasında 79. sırada yer bulabildi. Bölgelere göre sıralamaya bakıldığında ise; Türkiye 33 Avrupa ülkesi arasında 32. sırada.

TÜRKİYE 3 YILDA 28 SIRA GERİLEDİ

Ülkelerin “Çok yüksek”, “yüksek”, “ılımlı”, “düşük” ve “çok düşük” olmak üzere kategorilere ayrıldığı raporda, Türkiye “çok düşük” kategorinde yer aldı. Türkiye, 2016 ve 2017’de dünya genelinde 51. sırada yer alırken, 2018’de 73. sırada, bu yıl ise 79. sırada yer aldı.

SRİ LANKA’NIN GERİSİNDEYİZ!

Ülkelerin yetişkinlerinin İngilizce yeterlilik sıralamasına bakıldığında; ilk 5’te sırasıyla Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka ve Singapur bulunuyor. 78. sırada Sri Lanka, 79. sırada Türkiye, 80. sırada ise Katar bulunuyor. Listenin en sonunda yer alan ülke ise Libya.

KADINLAR İNGİLİZCE BECERİLERİNDE DAHA BAŞARILI

Raporda dikkat çakan bir diğer ayrıntı, kadınların İngilizce becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuydu.

“TÜRKİYE’NİN AB’YE GİRME HAYALİ AZALDI, İNGİLİZCE BAŞARISI SON 5 YILDIR DÜŞÜŞTE”

Raporda Türkiye’nin içinde bulunduğu durum için de ayrı bir paragraf da yer aldı. “Doğu ile Batı buluşmuyor” başlığıyla örnek gösterilen Türkiye’nin İngilizce becerilerinin son 5 yıldır düşüşte olduğu vurgulandı. Peki, Türkiye’nin İngilizce beceriler neden düştü? bunun gerekçesi olarak, Türkiye’nin Avrupa Bilirliği’ne katılma hayalinin azalması ve başka önceliklerinin ortaya çıkması gösterildi.

Ayrıca, okullardaki İngilizce eğitimlerinde pratik iletişim becerilerinden ziyade gramer ve çeviri konularında odaklanıldığı vurgulandı. Özellikle liselerden mezun olan öğrencilerin, üniversiteye girmeden önce bir yıllık yoğun İngilizce hazırlık kurslarına ihtiyacı olduğu, öğrencilerin İngilizce seviyelerinin almak istedikleri eğitim için yetersiz olduğu belirtildi.

TÜRKİYE, ADINI, YAŞINI VE ÜLKESİNİ TEMEL DÜZEYDE ANLATABİLİYOR

Türkiye’nin içinde bulunduğu “çok düşük” kategoriye göre, Türkiye’deki, yetişkinler kendilerini basit seviyede tanıtabilecek kadar İngilizce konuşabiliyor. Dil seviyesine göre yetişkinler sadece isimin, yaşını ve ülkelerini basitçe anlatabiliyor; yabancı bir ziyaretçiyle temel talimatları vererek konuşabiliyor.

“Çok yüksek” kategorisinde bulunan Hollanda ise; sosyal durumlarda farklı ve uygun bir İngilizce konuşabiliyor, kolaylıkla gelişmiş metinleri okuyabiliyor ve ana dil İngilizce olan bir konuşmacıyla bir sözleşme müzakere edebilecek kadar iyi İngilizce seviyesine sahip.



ADAYLARIN YÜZDE 80’İ YDS’DE BAŞARISIZ

2019 Dünya İngilizce Yeterlilik Endeks sonuçları ve Türkiye’de yapılan İngilizce sınavları arasında da yakın bir ışık görülüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2019 istatistiklerine göre; 2019’un ilk Yabancı Dil Sınavı’na (YDS) 85 bin 9 aday katıldı. Bu adayların sadece 18 bin 196’sı YDS’de hedef puan olan 70’i geçebildi. Diğer bir deyişle sınava girenlerin yüzde 80’i başarısız oldu. 2019 yılı YÖKDİL istatistiklerine bakıldığında, bu sınavın başarı oranı YDS’den daha yüksek. Ancak YÖKDİL’de de tablo iç açıcı değil. Adayların yarısı YÖKDİL barajını geçemedi. Yine istatistiklere göre; sınava giren aday sayısında her yıl daha da düşüş yaşandığı gözlemlendi.