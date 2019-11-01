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Gözler KYK açıklamasında! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları ve kredi sonuçları için açıklama olmasa da bazı tarihler ipucu veriyor. KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu’ndan yapılan bir açıklama yok fakat geçen yıl açıklanan tarih ipucu veriyor. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

10:13 -
Haberler Eğitim
Gözler KYK açıklamasında! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları için beklenen gün adım adım geliyor. YURTKUR tarafından KYK burs ve kredi başvurularının sonuç tarihi konusunda net bir açıklama yapılmamış olsa da kasım ayının ilk 15 gününde KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

2018/2019 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

2018/2019 öğretim yıllarında lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira kredi ve burs veriliyordu.

KYK KYK burs sonuçları Yurtkur
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