Gözler KYK açıklamasında! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları için beklenen gün adım adım geliyor. YURTKUR tarafından KYK burs ve kredi başvurularının sonuç tarihi konusunda net bir açıklama yapılmamış olsa da kasım ayının ilk 15 gününde KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

2018/2019 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

2018/2019 öğretim yıllarında lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira kredi ve burs veriliyordu.