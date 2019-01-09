Gözler mülakat sonuçlarında! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar heyecanla, sözlü mülakat sonuçlarını bekliyor. MEB, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Başvuruda bulunan öğretmen adayları, sözlü mülakata katılım gösterdi. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları detayları...

MEB’de görev almak için başvurularını tamamlayan sözleşmeli öğretmen adayları mülakatlara girdi ve mülakat sonuçlarını merakla bekliyor. MEB, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. 3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri için tarihler de belirlendi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçları 15 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor. Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.