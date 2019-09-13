Hamburgerci açar gibi okul açmak cinayettir

Öğretmen maaşlarını ödeyememe, satış-devir, icralık olma, öğrencilerin okulsuz kalması ve velilerin senetler nedeniyle mağdur edilmesine en sert tepki, özel okulların çatı kuruluşu Türkiye Özel Okullar Derneği (TÜZOK)'dan geldi. Başkan Tavukçuoğlu, özel okul, dershane, kurs-etüt merkezi gibi popüler kurumların isim hakkının yıllık 1 milyon TL'ye satıldığını duyduklarını söyledi.

“Franchısıng cinayettir”

“Okullarda hamburger yapmıyoruz. Nesil yetiştiriyoruz” diyen Tavukçuoğlu, “Hamburgerci açar gibi franchising verilmesi cinayettir. Eğitim, sadece diploma değildir. Ülkemizin gelecek nesillerini ve ülkemizi yönetecek lider kadroyu yetiştiriyoruz. Eğitimle hiç ilgisi olmayan biri, basit kurallarla okul açamamalıdır. Eğitimde, ‘milli' kelimesinin altı çizilmelidir. Devletin sistemi, kişilerin oluşturduğu sistemin altında kaldı” diye uyardı.

Parası olan açıyor

Okulun ilk günü bile velilerin arayarak, ‘Okullar batıyor mu? ‘Siz asil misiniz? franchising misiniz? diye sorduğunu anlatan Tavukçuoğlu,“ Veliden parayı peşin almış ama bu hafta ilk gün bile okulu bir saat açamamış. Parası olana okul kurma izni verilmesin. Atacan Eğitim Kurumları'nı eğitimci olan ailem kurdu. Ben de öğretmenim, eğitimciyim. Ben, eczane açamıyorum. Eczacı gidip okul açabiliyor. Urfalı kasap, Rizeli fındık tüccarı bir zincir gruba eklemlenip, hiç proje geliştirmeden, bir günde eğitimci oluyor. Rize'nin İkizdere'sine ve Şanlıurfa'nın Harran'ına da aynı yumurta ikizi gibi aynı eğitim veriliyor. Tek sistemle eğitim yanlıştır. İsim hakkı veren her kuruluş, adının layık olduğu eğitim kalitesine sahip çıkamıyor” dedi.

Kolejlere banka teminatı geliyor…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kurumların mali olarak hangi durumda olduğuyla ilgili veri tabanı oluşturuyor. Öğrenci-öğretmen mağduriyeti yaşanmaması için Özel Öğretim Genel Müdürü Dr.Muammer Yıldız başkanlığındaki komisyonun, özel okullar için bankalarda mali fon oluşturma zorunluluğu ve acil durumda bankadaki paranın blokesi için yapılan çalışmada sona gelindiği öğrenildi.