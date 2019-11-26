HesabımKitapOlsun kampanyasıyla binlerce öğrenci sevinecek

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı.

DİJİTAL SERTİFİKA VERİLECEK

Türkiye’de bir ilk olan kampanya kapsamında, #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan bir kullanıcının Twitter hesabındaki toplam kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitap, kullanıcı adına bir okula bağışlanacak. Kullanıcılar adına bağışlanacak kitaplar, “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamındaki okullar arasından seçilecek okullara ulaştırılacak. Hesabını bağışlayan kullanıcılara kişiye özel bir dijital sertifika iletilecek.

“ÇOCUKLARI MUTLU ETMENİN EN DEĞERLİ YOLU”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri verdiklerini aktararak belirterek şunları söyledi:

“Projemizle son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaştık. #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan kullanıcıların Twitter hesaplarındaki kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitabı onlar adına okullara bağışlıyoruz. Çocukları mutlu etmenin en değerli yolunun kitaplar olduğuna inanıyoruz.” (AA)