Heyecan dorukta! AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı?

Eğitimi uzaktan tamamlamak isteyenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarına katıldı. Öğrenciler heyecanla AÖF sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF sınav sonuçları e-Kampüs veya Anadolu Üniversitesi otomasyon sisteminden sorgulanabilecek. Peki sonuçlar bugün açıklanacak mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri 2. dönem final sınavlarına girdiler ancak sınav sonuçları hala açıklanmadı. Bu AÖF sınav sonuçları ile öğrenciler 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem harf notlarını öğrenecekler.

Sonuçlar, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını resmi olarak açıklamasa da, sınavdan 10 gün sonra açıklaması bekleniliyor. AÖF final sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF’DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti