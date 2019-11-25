İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB tarih verdi…

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamayla İBB'nin üniversite öğrencileri için eğitim yardımı yapılacağını duyurdu ve başvurular alındı. İBB burs başvuruları 24 Kasım Pazar günü sona erdi. İBB burs başvuru sonuçları ise 27 Kasım’da açıklanacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; “Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.” denildi.