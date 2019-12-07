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İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursları ne zaman hesaplarda olur?

İBB burs sonuçlarının açıklamanmasıyla meraklı bekleyiş başladı. İBB burs ücretleri ne zaman yatacak sorusunun cevabı henüz belli değil. İBB burslarının yedek sonuçlarının açıklanmasıyla belge teslim etme süreci işlemeye başladı. İşte detaylar...

15:01 -
Haberler Eğitim
İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursları ne zaman hesaplarda olur?

Geçtiğimiz günlerde İBB burs sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursları hakkında net bir tarih verilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk ödemelerin aralık ayı içinde yapılacağını belirtti. Burs ödemelerinin yedeklerin evrak tesliminin ardından başlaması bekleniyor.

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YEDEK BURS SONUÇLARI BELLİ OLDU

İBB “Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı yedek listesi açıklanmıştır.” duyurusu yaparak şartları açıkladı.

“Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı 9 Aralık 2019 Pazartesi – 14 Aralık 2019 Cumartesi tarihleri arasında Sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerine teslim edebilirsiniz.

Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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