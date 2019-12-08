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İBB bursları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

İBB burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yedek sonuçlarından açıklanmasının ardından bursa hakk kazanan adaylar İBB burslarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki İBB burslarının hesaba geçeceği tarih belli mi?

10:42 -
Haberler Eğitim
İBB bursları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

İBB burs sonuçlarının açıklanmasıyla meraklı bekleyiş başladı. İBB burs ücretleri ne zaman yatacak sorusunun cevabı henüz belli değil. İBB burslarının yedek sonuçlarının açıklanmasıyla belge teslim etme süreci işlemeye başladı. İşte detaylar…

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN YATACAK?

İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımı yapacak. Burs ödemeleri için kesin bir tarih verilmedi. Fakat burs sonuçları açıklandığında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılan açıklamada ilk ödemelerin aralık ayı içinde yapılacağı duyurulmuştu.

YEDEK BURS SONUÇLARI BELLİ OLDU

İBB “Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı yedek listesi açıklanmıştır.” duyurusu yaparak şartları açıkladı.

“Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı 9 Aralık 2019 Pazartesi – 14 Aralık 2019 Cumartesi tarihleri arasında Sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerine teslim edebilirsiniz.

Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bursa Cumartesi istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pazartesi
Son güncelleme: 11:01 08.12.2019
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