İBB’nin ‘fesih’ kararı gözleri o yurtlara çevirdi: KYK’dan da destek alıyorlarmış!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyunda çok tartışılan Ensar, Türgev, TÜGVA gibi vakıflara yönelik sözleşmeleri feshetmesi gözleri çoğu yatılı kız-erkek öğrenci yurtları işleten cemaat-tarikatlere yakın vakıfların şimdiye kadar iBB’den aldığı yardımlara çevirdi. 2019 yılı raporu henüz çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı 2018 tarihli son “STK-Okul-Yurt Faliyet Raporu”na göre rapora göre hangi vakıf hangi kalemler altında kaç para ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

2018 RAPORU: 847 MİLYON LİRA YARDIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca “STK, Yurt ve Okul Çalışmaları” başlıklı 2018 yılı raporuna göre çeşitli okul, yurt ve vakıflara 201-8 yılı faliyet raporuna göre; 847 milyon 592 bin 858 TL yardım yapılmış. Ancak bu yardımların 539 milyon 719 bin 576 TL’si devlet-özel ayrımı belirtilmese de çoğu devlet olmak üzere okullara ve okul spor salonlarına yardım olarak kullanılmış. 308 milyon TL ise 24 vakfa gönderilmiş. Belediyeden en çok yardım alan vakıfların başında 74 milyon 276 bin 471 TL ile Türkiye Gençlik vakfı (TÜGVA) gelirken, onu 51 milyon 593 bin 44 TL’yla TÜRGEV, 41 milyon 363 bin 939 TL’yle T3 Vakfı ve 29 milyon 797 bin 240 TL’yle Ensar Vakfı izliyor.

İBB VAKIFLARA NE YAPIYORDU?

Belediye bu vakıflara sadece maddi yardımlarla yetinmemiş. Örneğin TÜRGEV için İstanbul’un Fatih, Şişli, Avcılar ve Mecidiyeköy gibi semtlerinde önce 4 adet binayı 6 milyon 137 bin 884 TL’ye kiralamış, ardından da aynı binalar için bu kez 8 milyon 20 bin TL kiralama bedeli ödemiş. TÜRGEV’in sadece İstanbul’da 27 kız-erkek öğrenci yurdu bulunuyor. Ulaşımları için de 2 milyon 352 bin TL tahsis edilen bu vakıf için yurt kiralama ücreti dışında ayrıca 29 milyon 792 bin 487 TL’de bakım-onarım ve tadilat parası ödenmiş. İç dekarasyon ve tefrişat için de bu vakfa ayrıca 11 milyon 264 bin 514 TL ödeme yapılmış.

KYK’DAN DA ÖĞRENCİ BAŞINA YILLIK 6 BİN 250’ŞER LİRA PARA ALIYORLARMIŞ!

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Tüm Yurt ve Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Umut Gezici çarpıcı tespitlerde bulundu. Gezici “Öğrencilere 2010’da çıkarılan bir yasayla belediyelerin doğrudan burs vermesi yasaklanmıştı. Bu şekilde kamu yararına kurulan dernek-vakıf gibi yapılara ise belediyelerin yardım yapmasının önünde ise ‘Kamu yararı’ diye bir engel yoktur. Ak Partili Belediyelerin bulunduğu illerde STK’lara yardım kapsamında bu paralar belediyelerden alınarak bu vakıflara veriliyor. Aynı kurumlar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’ndan da bu kez kurum üzerindeki yükü hafiflettikleri gerekçesiyle aylık 625 yıllık ise 10 ay üzerinden 6 bin 250 TL yardım adı altında öğrenci barındırma ücreti alıyorlar.” dedi.

“YASAL GİBİ GÖRÜNSE DE ADİL DEĞİL”

Gezici sözlerini şöyle sürdürdü “Ayrıca neredeyse bizlerin aldığı rakamlara denk gelmese de bizlerin aldığı ücretlere yakın bir ücreti de öğrenci-veli yani ailelerden alıyorlar. Örneğin biz 4 kişilik odayı bir öğrenciye 10 aylık sezon için 8 bin TL’ye veriyorsak, onlar 6 bin TL öğrenciden, 6 bin 250 TL KYK’dan bir de kira yardımı vb yardımlarla da bütçelerini daha da arttırıyorlar. Yani bir öğrenciden ortalama belediye yardımlarıyla 20 bin TL gibi gelir elde ediyorlar. Bu paranın sadece 6 bin TL’sini öğrenci ödediğini düşünürken, geride kalan kısmını öğrenci adına belediyelerce yönlendirilen paylarla karşılanıyor görünüyor. Bu uygulama her ne kadar mevcut durumda yasal gibi görünse de adil değildir. Çünkü kamu yararına o 20 bin TL’ye verirken, ben özel sektör olarak bu yararı kamuoyuna sadece 8 bin TL’ye sağlamış oluyor. Muevcut durdumda devletin imkanları bazı vakıf, cemaat vb yapılar için tahisis ediliyor. Bunu da belediye bütçesinden ne kendi adına kaynak aktarılanlar ne de bu kaynağın pay sahibi olan o şehirde yaşayanlar biliyor.”

“İMAMOĞLU’NUN KARARI EŞİTLİK ADINA DOĞRU”

“Türkiye genelinde Türgev 10 binin üzerinde öğrenci barındırıyor. Onun gibi 13 ayrı kurum var. Yurt ve barınma için belediye 484 milyon TL sadece İstanbul için yapıldığına ulaştık. Türkiye genelinde örneğin TÜRGEV, 39 ilde 10 bin öğrencimiz var diye reklam yapıyor. Biz 50-60 bin TL kira verirken, onlar bu rakamları belediyelere ödetiyorlar. Bu rekabet bile değildi. Çünkü yan yana binalarda biri vergi veriyor, stopaj veriyor. Üste destek almıyor. İstihdama, işsizliğe katkı sağlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği diyorsak Türkiye’deki bütün öğrenciler eşit hak ve fırsatlara sahip olmalıdır. Vakıflar vergi vermediği gibi kira da ödemiyor. Buna rağmen görüntüde 2 bin TL 10 ay üzerinden daha ucuz görünse bile asıl orada öğrenciler daha pahalı konaklıyor. Öğrenci sayımız aynı sayıda olsa bile Üstelik vakıflar bizim kazancımızın en az 3 katı fazlasını kazanıyorlar. kayıtsız, vergisiz üstelikte tüm İstanbullu’nun ortak parasını kullanıyorlar. Eşitlik adına doğru bir karardır.”