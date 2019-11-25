İkinci ara tatil ne zaman? 15 tatil hangi tarihte başlayacak?

İlk ara tatil ardından okulların ilk haftası olmasına rağmen hem veliler hem de öğrenciler okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler ikinci ara tatilin ve sömestr tatilinin tarihini araştırıyor. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki okullar ne zaman kapacak?

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.