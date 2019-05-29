İl içi atama sonuçları sorgulama: 2019 il içi öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları için beklenen tarih geldi. Birçok öğretmen başvuru sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin siteleri üzerinden bugün il içi yer değiştirme (il içi atama) sonuçları açıklanıyor. Atama sonuçları henüz açıklanmadı.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınan atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacak.

İşte, il içi yer değiştirme sonuçları il bazında açıklanacak. Aşağıdaki plaka kodlarından il müdürlüğünüzü bulup inha listelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz.

ATAMA TAKVİMİ