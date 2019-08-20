İlk açıklama geldi! DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzunda. ÖSYM henüz DGS tercih kılavuzunu adayların erişimine açmadı. DGS tercihleri için beklenen kılavuz hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den açıklama geldi. Aygün, tercih süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bu hafta içerisinde DGS tercih kılavuzu yayımlayacaklarını ve süreci başlatacaklarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan, DGS adaylarına yönelik açıklamada bulundu.

Halis Aygün, açıklamasında, “Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

2018 DGS TERCİH KILAVUZU

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, gelecek hafta tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI