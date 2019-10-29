İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tatil tarihleri…

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sık sık ve kısa tatiller yaparak okuldaki öğrendiklerini unutmamalarını sağlayacak yeni bir tatil sistemi geliştirdi. Milyonlarca öğrenci yazılılar, ödevler ve dersler devam ederken bu sene ilk kez uygulanacak olan tatil tarihlerini merak ediyor. İşte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tatil tarihleri…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.