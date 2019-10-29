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İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih…

İlk ara tatil tarihi yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı artıyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak ilk ara tatil ile öğrenciler 9 günlük bir tatil fırsatı elde edecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise okulların kapanacağı tarihi eğitim öğretim takviminde açıklamıştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? İşte 2019 2020 MEB takvimi...

13:24 -
Haberler Eğitim
İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih…

Okulların kapacağı tarih hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki okullar ne zaman kapacak.

MEB TAKVİMİ

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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