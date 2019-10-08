İlk ara tatil ne zaman? Kaç ara tatil olacak? İşte okulların kapanacağı tarih…

Okulların kapacağı tarih yeni eğitim döneminin ilk haftasının bitmesi ile birlikte hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. İşte okulların kapacağı tarih ve ara tatil tarihleri…
2019 – 2020 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEB TAKVİMİ
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.
2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.