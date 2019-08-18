İlk ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih ve ara tatiller…

Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim döneminde “okullar ne zaman açılacak, 2020 ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020’de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

2019 – 2020 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEB TAKVİMİ

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜSLER UZADI…

‘Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı.