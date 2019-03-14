İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? 2019 İOKBS kılavuzu ve sınav tarihi…

PYBS için sınav tarihi adım adım geliyor. MEB tarafından yayınlanan İOKBS (Bursluluk sınavı) kılavuzuyla birlikte sınav başvuru tarihleri, sınav tarihi ve PYBS-İOKBS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. PYBS 2018 başvuru tarihi kılavuzu araştırılıyor. PYBS bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır sorusu ile ilgili MEB'in açıklamaları haberimizin devamında yer alıyor…

İOKBS NE ZAMAN?

MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 ‘da yapılacak.