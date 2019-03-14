İOKBS başvuruları ne zaman bitecek? 2019 İOKBS kılavuzu ve sınav tarihi…

PYBS için sınav tarihi adım adım geliyor. MEB tarafından yayınlanan İOKBS (Bursluluk sınavı) kılavuzuyla birlikte sınav başvuru tarihleri, sınav tarihi ve PYBS-İOKBS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. PYBS 2018 başvuru tarihi kılavuzu araştırılıyor. PYBS bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır sorusu ile ilgili MEB'in açıklamaları haberimizin devamında yer alıyor…
İOKBS NE ZAMAN?
MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 ‘da yapılacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bu yıl 2 Haziran Pazar günü yapılacak olan İOKBS bursluluk sınavı başvurusu 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacak.
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