İOKBS nedir? Kimler başvurabilir?

Eğitim hayatını devam ettirebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler devlet ve özel burslardan destek alıyor. Bu burslardan en çok rağbet görenlerinden biri de İOKBS.. İOKBS’ye başvurular http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılıyor. Peki bu sınav tam olarak ne anlama geliyor? Sınava girebilmek için hangi özellikler aranıyor?

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

KİMLER BURSLULUK SINAVINA BAŞVURABİLİR

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.