İSG sınav giriş yerleri belli oldu! İşte İSG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

ÖSYM’den yapılan açıklamada; 1″4 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.” denildi.

İSG SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI