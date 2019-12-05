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İSG sınav giriş yerleri belli oldu! İşte İSG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

14 Aralık'ta yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar İSG sınav giriş yerlerini ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. İşte İSG sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

09:09 -
Haberler Eğitim
İSG sınav giriş yerleri belli oldu! İşte İSG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

ÖSYM’den yapılan açıklamada; 1″4 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.” denildi.

İSG SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ais ÖSYM sınav
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