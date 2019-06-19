İSG sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM İSG sonuçları sorgulama ekranı…

İSG sonuçları merakla beklenirken İSG sınavına giren adaylar sık sık ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemini kontrol ederek İSG sınav sonuçarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sonuçları için umut ve heyecan dolu bekleyiş sürüyordu ve sonuçlar açıklandı.

İSG SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM’den yapılan duyuruda; “18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.