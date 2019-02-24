Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi’nden son dakika açıklama!

İstanbul'da iki gündür devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt Vali'den geldi. 25 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da il genelinde okullar tatil ilan edildi.

19:40 -
Haberler Eğitim
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi’nden son dakika açıklama!

İstanbul Valiliği devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İstanbul’da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü (Yarın) ilimiz dahilinde bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Söz konusu karar ile 03.12.2002 tarih ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacaklardır.

Vatandaşlarımızın kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İLGİLİ HABERİşte kar tatili ilan edilen iller...İşte kar tatili ilan edilen iller...İLGİLİ HABERMeteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Devam edecek!Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Devam edecek!

İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 20:15 24.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more