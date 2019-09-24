İtfaiye erleri ‘atama’ bekliyor

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ve mezunları Ankara merkezli İTFADER isimli bir dernek kurdu. Dernek Başkanı Süleyman Efe Etci, derneğin amacının okulların eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrenci ile mezunların sorunlarını çözmek olduğunu aktardı. Etci, itfaiyeciliğin önemli bir iş olduğunu ve bölüm mezunlarına teslim edilmesi gerektiğini belirterek, meslek statüsüne konulmayan itfaiyeciliğin kutsal bir görev olduğunu söyledi.

“GÖREVE HAZIRIZ”

Etci, “İlk kez 1997 yılında öğrenci alan üniversitelerin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümleri, 2009 yılında kurulan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği lisesi yıllardır mezun veriyor. Kadroya alınmayan üniversiteli ve liseli itfaiyeciler ciddi bir eğitim hayatı sonrası mezun oluyor ve atama bekliyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için kendi canlarını hiçe sayarak görev yapan itfaiye erlerinin iş yükü personel yetersizliği nedeniyle artıyor. Üstelik on binlerce itfaiye eri dışarıda atama bekliyor. Biz göreve hazırız. Devletimiz bize görev verdiği takdirde canımız pahasına bize verilen görevi en iyi şekilde yaparız.Meslek statüsüne konulmayan itfaiyecilik kutsal bir görevdir” diye konuştu.

“BU KUTSAL MESLEĞİN BİR OKULU VAR”

Etci, on binlerce kadro açığı bulunmasına rağmen, yeni alım yapılmadığının altını çizerek, “Arkadaşlarımızın çok azı atanabildi, kalanları ise atama günlerini bekliyor. Çoğu insanın bu kutsal mesleğin bir okulu olduğundan bile haberi yok. İtfaiye teşkilatı bulunan belediyeler ve kamu kurumlarında on binlerce kadro açığı bulunmasına rağmen yeni alımlar yapılmaması, atama bekleyen itfaiyecilik bölümü mezunu gençlerin umutlarını kırıyor” dedi.

“ARAÇLAR MODERN AMA İTFAİYE DEĞİL”

İstanbul Eski İtfaiye Daire Başkanı, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Yangından Korunma Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Ülkemizde maalesef yeni bir itfaiye aracı alınması ile yangının kolay söndürüleceği düşünülüyor. Ama bu konuda ciddi bir eğitim eksikliği var. Bu açıdan ben hiçbir zaman ‘Türkiye'de itfaiye vardır' demiyorum. Araçlar modern ama itfaiye modern değil” ifadelerini kullandı.

“İTFAİYECİLİK EĞİTİM İŞİDİR, TORPİL DEĞİL”

Kılıç, 35’i üniversite 15’i de lise olmak üzere 50 itfaiyecilik okulu olduğunu belirterek, “Neden açıldı o zaman bu okullar? İtfaiyecilik eğitim işidir, torpil değil. Dayısı olan itfaiyeci oluyor. Sizlerde bazen duyuyorsunuz evi yanan vatandaş ‘itfaiye yangından daha çok zarar verdi evime' diyebiliyor” ifadelerini kullandı.