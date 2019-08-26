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Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesi nasıl sorgulanır? E devlet sorgulama ekranı…

E Devlet Kapısı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği sayesinde kalfalık ve ustalık belgeleri internetten sorgulanabiliyor. Aynı sorgulama sayfasından usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesi de görüntülenebiliyor. İşte, e devlet sorgulama ekranı...

Sozcu.com.tr
08:40 -
Haberler Eğitim
Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesi nasıl sorgulanır? E devlet sorgulama ekranı…

E Devlet Kapısı kamu kurumlarından yapılabilecek işlemler internet ortamına taşıyor. Şahsen başvuru ile yapılabilen birçok işlem T.C. kimlik numarası ve e devlet şifresi ile online ortamda yapılabiliyor. Bu işlemlerden biri de kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesi sorgulama… E Devlet’te bu hizmeti kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlardan alınan Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma belgenizi görüntüleyebiliyorsunuz. İşte, e devlet sorgulama ekranı ve adım adım kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesi sorgulama işlemi…

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KALFALIK, USTALIK, USTA ÖĞRETİCİLİK VE İŞ YERİ AÇMA BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)
– Açılan ekran üzerinden çıktı da alabilirsiniz.

KALFALIK, USTALIK, USTA ÖĞRETİCİLİK VE İŞ YERİ AÇMA BELGESİ SORGULAMA

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