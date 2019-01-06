Karabük’te okullar tatil mi? O ilçelere dikkat!

Karabük´ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

Karabük’te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Safranbolu ilçesi de beyaza büründü. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyazla kaplandı. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi’nde fotoğraf çekerken, Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştığı belirtildi. Tekir Yaylası’nda ise motosikletli kişi yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ mevkiinde ise otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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