Karne günü yaklaştı! E Okul ile yazılı sonuçları sorgula! E Okul VBS giriş nasıl yapılır?

E okul'da yer alan VBS ile yazılı ve sözlü notu sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler bilgileri sorgulayabiliyor. Karne gününün yaklaşması ile birlikte artan takdir teşekkür hesaplaması yaparken e okul'da devamsızlıklara da dikkat etmek gerekiyor.

E okul üzerinden takdir teşekkür hesaplama yapacak olanlar, yazılı sonuçları, sözlü notları ve karne notu gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Son yazılı sınav sonuçları da e-Okul’da bir bir açıklanıyor. E okul’da yer alan VBS sayesinde https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir. Velilerin de öğrencilerin de girişi yapabildiği e Okul’a artık MEBBİS üzerinden de girilebilecek. Peki e Okul öğrenci giriş ekranına nasıl ulaşabiliriz? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

10 GÜNÜN ÜZERİNDEN ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK YAPANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul'a giriş yapabilirsiniz…

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.