Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak?

Haziran ayının ilk haftasını geride bıraktığımız bugünlerde tatil planları yapan öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman hangi tarihte kapanacak? Karneler ne zaman alınacak? İşte, MEB’nin takvimine göre, okulların kapanacağı tarih…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

‘Okullar ne zaman kapanıyor’ ve ‘yaz tatili ne zaman’ soruları öğrencilerin ve velilerin sık sık merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019'DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.