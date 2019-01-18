Karneler saat kaçta alınacak? 18 Ocak Cuma günü karneler saat kaçta verilecek?

Öğrencilerin en çok merak ettiği soru ‘Karneler saat kaçta verilecek?’ 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. 15 tatile çıkacak olan öğrenciler internette karneler kaçta alınacak sorusunun cevabını araştırıyor. Peki karnelerin verileceği saat belli oldu mu? İşte öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtı…

Milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Öğrenciler 15 günlük sömestir tatiline çıkmayı planlıyor. Peki 18 Ocak Cuma günü karneler saat kaçta verilecek? İşte ayrıntılar…

18 OCAK KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

18 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat 10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların ilk dönem karneleri dağıtacağı saat, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla öğrencilerin karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticiler veya öğretmenlere danışması gerekiyor.

MEB TAKVİMİNE GÖRE ÖNEMLİ GÜNLER

MEB Yarıyıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.