Karneler saat kaçta verilecek? E-Okul karne notu sorgulamada beklenen gün geldi…

Karneler için beklenen gün geldi ve karneler saat kaçta alınacak sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla sorulmaya başlandı. Bir yıllık emeğin karşılığını bugün alacak olan öğrencileri karne heyecanı sardı. Öğrenciler veliler karne saatini bekliyor. Dileyenler notlarını e-Okul’dan görüntüledi. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak ve karneler alınacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerini alacak. Karnelerin veriliş saati okuldan okula değişiklik gösteriyor. Öğrencilerin karnelerine saat 13:00’a kadar ulaşması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL VBS'YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilandirme Sistemi yani kısa adı VBS'ye giriş yapmak için öncelikle ”e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.