Kasım geldi! İlk ara tatile sayılı günler: Okullar ne zaman kapanacak?

MEB aldığı karar ile ara tatillerini sayısının birden dörde çıkardı. Bu yıl öğrenciler de ara tatil tarihlerini daha fazla merak ediyor. Yapılacak olan dört ara tatilin de tarihini haberimizde bulabilirsiniz. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.