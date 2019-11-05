Kasım tatili yaklaşıyor! İlk ara tatil ne zaman?

Yeni tatil sistemi ile öğrenciler karne almandan, hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek bir tatil imkanı yaşayacak. Peki ilk ara tatil Kasım ayının kaçıncı günü başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.