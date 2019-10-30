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Kaymakamlık sınav yerleri belli oldu! İşte kaymakamlık sınav giriş belgeleri…

ÖSYM Kaymakam adaylarının gireceği kaymakamlık sınavının giriş belgelerini yayınladı. İşte ÖSYM tarafından yayınlanan kaymakamlık sınav giriş yerleri ve belgeleri...

15:18 -
Haberler Eğitim
Kaymakamlık sınav yerleri belli oldu! İşte kaymakamlık sınav giriş belgeleri…

Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri açıklandı ve adaylar ÖSYM’nin sitesine akın etti. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) Sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA LİNKİ

ais İçişleri Bakanlığı ÖSYM sınav sınav yerleri
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