Kırıkkale’de velileri kızdıran ceza

Kırıkkale’deki bir özel okulda 5. sınıf öğrencilerinin dersine giren Türkçe öğretmeni Muzaffer B. ödevlerini zamanında yapmayan 5 öğrencisine verdiği velilerin tepkisini çekti. Özel kartonlar hazırlayan öğretmen, üzerlerinde “Ödev yapmamaya ısrar ediyoruz, ödev yapmamakta ısrarcıyız, ödev asla yapmayacağız ısrarcıyız” gibi yazılar yazdı. Hazırladığı kartonları öğrencilerin eline veren öğretmen, büyük harflerle ‘Sorumsuzlar' diye yazdığı tahtanın önüne çocukları dizdi.

TEPKİ ÇEKTİ. KENDİNİ SAVUNDU

Ardından da arkadaşlarının karşısında mahcup duruma düşen çocukların fotoğraflarını çekerek velilerinin mesajlaşma grubuna gönderdi. Mesajlaşma grubuna düşen fotoğrafları gören bazı veliler anında öğretmene tepki gösterdi. Çocukların arkadaşlarının önünde rencide edildiğini ileri süren veliler, öğretmenden aileler ile görüşmesinin daha doğru bir davranış olacağını söyledi.

ÖĞRETMEN KENDİNİ SAVUNDU

Tepkiler üzerine öğretmen Muzaffer B., özellikle tahtaya çıkardığı öğrencilerin dönem başından itibaren ödev yapmadıklarını ve ailelerin çocuklarla ilgilenmediğini söyleyerek, verdiği cezanın çocuklar için yararlı olacağını savunarak öğretmenliğini hiç kimse ile tartışmayacağını beyan etti.

Yaşanan tartışmalar üzerine mesajlaşma grubu kapatıldı. Veliler ise, çocuklarını iyi bir eğitim almaları için binlerce para verdiklerini ancak yapılan muamelenin çocuklarını küçük düşürdüğünü söyleyerek Türkçe öğretmeni Muzaffer B.’yi okul idaresine şikayet edeceklerini açıkladı.