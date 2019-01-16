Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği açıklama yaptı!

Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu Kırşehir'de, İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 52 köy yolunu ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kırşehir'de binlerce öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kırşehir Valiliği konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Kırşehir'de okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Kırşehir’de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kırşehir’de kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilikçe, 17 Ocak 2019 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verilmesi kararı alınmıştır. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Ekipler, Mucur ilçesinde 30, Çiçekdağı’nda 7, merkeze bağlı 15 köyde yol açma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü köy yollarında ulaşıma açılan yollar bir süre sonra tekrar kapanıyor.

AA muhabiri, İl Özel İdaresi ekibinin Mucur ilçesindeki köylerde yaptığı çalışmayı görüntüledi. İlçeye bağlı Budak köyünden çalışmaya başlayan ekipler, yolları açarak Dalakçı ve Geycek köylerine ulaştı.

Ekipler, yolda kalan araçları kurtardı, sürücü ve yolculara kumanya dağıttı. Bucak ve Geycek köyleri arasındaki bir rampada mahsur kalan tır şoförüne kumanya veren ekipler, çalışmalarına devam etti.

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