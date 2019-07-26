Kontenjan ne demek? Üniversite ve liselerde kontenjan ne anlama geliyor?

Bir üst eğitim kurumuna geçmek için sınavda ter döken öğrenciler tercih ve yerleştirme dönemini de araştırma ile geçiriyor. ÖSYM ve MEB düzenlediği sınavlarla ilgili, takvim, kılavuz ve bir de kontenjan listeleri açıklıyor. Adayların sınav süresini sorunsuz geçirmesini amaçlayan ÖSYM sık sık duyurularla da öğrencilere yol gösteriyor. Peki tercih yaparken hayati önem taşıyan kontenjan listesi ne demek?

KONTENJAN NE DEMEK

Bir kuruluşun veya bir kimsenin seçip almakta yararlanabileceği ölçü, sayı. Yani üniversite ve liselerde kontenjan o okulun alabileceği öğrenci sayısını ifade eder. Okul kontenjanları her düzenli olarak belirlenir ve ilgili kurumlardan açıklanır. Örneğin; ÖSYM sınavlarında okullaırn kontenjanları mutlaka her yıl yayınlanır. Ayrıca MEB’de e okul uygulamasında sınavlı/sınavsız okul boş kontenjanlar sorgulanabiliyor. Kontenjan listelerinde ilgili okul, ilgili bölüm, puan bilgisi, özel koşul ve açıklamalar paylaşılıyor. Ayrıca Kontenjan listelerinin çoğunda ilgili okula kayıt olabilmek için kullanılan en yüksek ve düşük puan da yayınlanır. Öğrenciler bu sayede tercih edecekleri okula kabul edilip edilemeyecekleri ile ilgili ön bölgi sahibi oluyorlar.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KONTENJAN LİSTELERİ

E OKUL KONTENJAN DURUMU SORGULAMA