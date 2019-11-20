Koruncuk Vakfı, İstanbul Bolluca tesislerine lise düzeyinde ilave 50 öğrenci kontenjanı açtı

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütüyor. Koruncukköy Bolluca’da; eğitim hakkı risk altında olan kız çocuklarının, uzman bir kadroyla hak ettikleri koşullarda eğitimlerine ve hayatlarına devam etmeleri amaçlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak,

2. Ortaöğretim/lise bölümü için 2019-2020 Eğitim Öğretim sezonunda lise öğrencisi olmak,

3. Başvuru sahibinin Coğrafi, Ekonomik ve Sosyal nedenlere yönelik belgelenebilir gerekçesi olması,

4. Başvuru sahibinin, koşullarının Koruncuk Vakfı tarafından değerlendirilmeye açık olması.

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