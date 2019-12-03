Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS 2019/2 tercihleri başladı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercihler bugün itibariyle başladı. 12 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek KPSS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinde gerçekleştiriliyor. İşte KPSS tercihleri detayları...

11:37 -
Haberler Eğitim
KPSS 2019/2 tercihleri başladı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS 2019/2 merkezi atama tercih kılavuzunun erişime açıldı. Adayların kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bu kapsamda KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında yapabilecek. Tercih süreci 12 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more