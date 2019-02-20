KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM’nin takvimine göre KPSS sınav tarihleri ve başvuru dönemleri…

Kamu personeli olmak isteyenler tarafından KPSS tarihleri merak ediliyor ve KPSS ne zaman sorusu soruluyor. KPSS sınavının ilgili bölümüne girenler daha sonra puanlarına göre tercihlerini yapıyor. Ardından atama sonuçları bekleniyor. KPSS ne zaman gerçekleşecek? KPSS tarihleri lisans, ön lisans, lise durumlarına göre farklılık gösteriyor. İşte merak edilenler…

KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.

KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS’de tarihler belirlendi. KPSS 2019 takvimini yayınlayan ÖSYM'nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019’da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos’ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019’da sona eriyor. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.