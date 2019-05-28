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KPSS geç başvuru ekranı: KPSS’ye girmek isteyenler için son saatler!

ÖSYM, bugün KPSS geç başvuru işlemlerini alıyor. Başvuru yapmayı unutan ya da başvuru yapmakta geç kalanlar bu akşam saat 23.59'da kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. İşte KPSS geç başvuru ekranı...

19:54 -
Haberler Eğitim
KPSS geç başvuru ekranı: KPSS’ye girmek isteyenler için son saatler!

2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik alan sınavına girecek adayların geç başvuru tarihi bugün sona eriyor. Lisans mezunlarının katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvuru günü bugün. 2019 KPSS için ÖSYM’nin belirlediği süreç içinde başvuru yapamayan kişiler bugün saat 23.59’a kadar internet üzerinden bireysel başvurularını da yapabilecekler.

ÖSYM KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI

2019 KPSS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 fazlası alınacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda her bir oturum 75 TL olacak.

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